Menez Meksika yolcusu

Süper Lig'de zor günler yaşayan Antalya'da, Fransız yıldız Jeremy Menez'in Meksika'ya gideceği iddia edildi. Fransız L'Equipe'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki golcünün Club America ile görüştüğü öne sürüldü. Yüksek maaşı sebebiyle Akdeniz ekibinin de transfere onay verebileceği belirtilirken, tecrübeli santrforun da bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Kırmızı- beyazlılarla 2020'ye kadar kontratı bulunan Menez bu sezon 9 maçta, 307 dakika forma giyerken, gol veya asist katkısı yapamadı.