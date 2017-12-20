 Antalyaspor, Alanyaspor hazırlıklarına devam etti – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Antalyaspor, Alanyaspor hazırlıklarına devam etti

    Antalyaspor, Alanyaspor hazırlıklarına devam etti

    Antalyaspor, cuma günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda sakatlığı nedeniyle Salih, Djourou, Danilo, Sandro yer almadı. ise fizyoterapist gözetiminde salonda çalıştı.

    Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. David Badia gözetimindeki antrenmana kırmızı beyazlılar ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından Antalyaspor, istasyon çalışması yaptı. Antrenman çift kale taktik maç ile sona erdi. Kırmızı beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından tesislerde kampa girecek.

    Antrenmana sakatlığı nedeniyle Salih, Djourou, Danilo, Sandro katılmadı. ise fizyoterapist gözetiminde salonda çalıştı. 'nun Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyip giyemeyeceği karşılaşma günü yapılacak son kontrollerde belli olacak.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:08
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