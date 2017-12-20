Antalyaspor, Alanyaspor hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. David Badia gözetimindeki antrenmana kırmızı beyazlılar ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından Antalyaspor, istasyon çalışması yaptı. Antrenman çift kale taktik maç ile sona erdi. Kırmızı beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından tesislerde kampa girecek.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle Salih, Djourou, Danilo, Sandro katılmadı. Eto'o ise fizyoterapist gözetiminde salonda çalıştı. Eto'o'nun Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyip giyemeyeceği karşılaşma günü yapılacak son kontrollerde belli olacak.



