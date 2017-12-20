Antalyaspor, Alanyaspor hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, cuma günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda sakatlığı nedeniyle Salih, Djourou, Danilo, Sandro yer almadı. Eto'o ise fizyoterapist gözetiminde salonda çalıştı.
Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. David Badia gözetimindeki antrenmana kırmızı beyazlılar ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından Antalyaspor, istasyon çalışması yaptı. Antrenman çift kale taktik maç ile sona erdi. Kırmızı beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından tesislerde kampa girecek.
Antrenmana sakatlığı nedeniyle Salih, Djourou, Danilo, Sandro katılmadı. Eto'o ise fizyoterapist gözetiminde salonda çalıştı. Eto'o'nun Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyip giyemeyeceği karşılaşma günü yapılacak son kontrollerde belli olacak.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:08
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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