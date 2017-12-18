Antalyaspor, Alanya maçından galibiyet istiyor

Süper Lig'in 16'ncı haftasını Antalyaspor, Medipol Başakşehir deplasmanında 4-1 yenilerek, 14 puanla 16'ncı sırada yer aldı. Altyapı direktörü David Badia yönetimindeki kırmızı beyazlılar, mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Eto'o, sağ arka adalesinde zorlama sonucu ağrı hissederek oyundan çıktı. Eto'o'nun maç sonrası yapılan kontrollerinde ciddi sağlık probleminin olmadığı ve antrenmanlarda yer alacağı belirtildi. Farklı takımların transfer listesinde yer aldığı konuşulan Eto'o ile ilgili kırmızı beyazlı kulübe bir teklif gelmediği, yıldız futbolcunun da transfer hakkında herhangi bir görüşme yapmadığı öğrenildi.

Kırmızı beyazlılar, cuma günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Antalyaspor, maçı kazanarak devre arasına moralli girmek istiyor. Karşılaşmanın maç biletleri VIP 100, Batı Tribünü 40, Doğu Tribünü 20, Kale Arkası 10, Misafir Takım Tribünü de 13 liradan satışa çıktı.