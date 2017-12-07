Geçen ay düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan Öztürk, gereken desteği alamadığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Antalyaspor'un bütünlük halinde olması için, daha pozitif düşünülen bir gelecek planlaması ve daha fazla düşünülen yönetimin potansiyelli olarak göreve gelebilmesi için teminen seçim gündemli olağanüstü genel kurul düşünüyoruz. Bununla ilişkin takvimi ayrıca şirket paydaşları ve kamuoyu ile de paylaşacağız. Tüm Antalyaspor camiası bilsin ki göreve nasıl başladıysak olağanüstü genel kurul tarihine kadar da aynı duruşu sergileyeceğiz."

Fakat bugün flaş bir gelişme yaşandı ve Antalyaspor'da kongre gerçekleşmedi.

Antalyaspor A.Ş'nin hisselerinin %36'sına sahip olan Antalyaspor Vakfı başkanı Dündar Uluğkay, Antalyaspor kongresinin neden gerçekleşmediğini yapılan basın toplantısı ile açıkladı.

Dündar Uluğkay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kulübümüz bir evrim geçiriyor, dernek vakıf ve divan icra kurulu olarak toplanıp karar aldık. Antalyaspor AŞ'nin görevinin başında olduğu konusu değerlendirilip, olağanüstü genel kurulun yapılmaması ve mevcut yönetimin devam etmesi gerektiği kararına vardık.

Puan durumundaki yerimiz iyi değil ama bu durum geçicidir. Sıkıntılarımızı kısa zamanda aşacağımıza inanıyoruz. Bir genel kurulun olmasını arzu etmiyoruz. Yönetim kurulu istifa etmediği için olağanüstü genel kurulun yapılmasını uygun görmedik. Yönetimin arkasındayız. Ali Şafak ÖZtürk ile görüştük, konuyu izah ettik ve bu toplantı ondan sonra yapıldı."