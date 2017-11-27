ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, F.Bahçe yenilgisinde hakem faktörüne dikkat çekti. Öztürk, "Golden sonra soğutarak geçti oyun. Hakem de biraz inceden çalıştı. Büyük hatası olmadı ama ince oluyor ya, aynen öyle. Kazanmak isterdik ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.