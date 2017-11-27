Antalya’da tribün şov
Antalyaspor taraftarı, F.Bahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Mücadeleyi 23 bin 763 biletli seyirci izledi
ANTALYA'DA F.Bahçe karşılaşmasına taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, 33 bin seyirci kapasiteli stadın tamamına yakınını doldurdu. 23 bin 763 biletli seyircinin tribünlerde olduğu açıklandı. Kırmızı-beyazlı taraftar grupları karşılaşmada yaptıkları koreografiyle de beğeni kazandı. Üç boyutlu olarak bir babanın omuzundaki çocuk figürüyle birlikte, "Büyüyor omuzlarımızda bugünümüz de yarınlarımız da" yazılı bir pankart açıldı. Seremoni sırasında stat içinde uçan güvercin, ilgi odağı oldu. Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı
F.Bahçeliler kafese alındı!
GALATAsaray, derbisinde yoğun hoparlör sesine maruz kalan F.Bahçe taraftarı, aynı sıkıntıyı Antalya'da da yaşadı. Üstüne üstlük sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne, adeta bir hapishane gibi mika cam ve ağ gerildi. Fenerbahçeli futbolseverler bu uygulamaya tepki gösterdi. Maç öncesinde de sarı-lacivertlilerin ayakkabıları çıkarılarak arama yapıldı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:55
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
Antalya’da tribün şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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