 Antalya’da tek değişiklik – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Antalya’da tek değişiklik

    Antalya’da tek değişiklik
    ANTALYASPOR'UN hocası Leonardo Araujo kadroda tek değişiklik yaptı. Brezilyalı teknik adam son oynadıkları 1-1'lik Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de yer alan Harun Alpsoy'u bu kez yedek kulübesinde tutarken, bu futbolcunun yerine orta sahada Charles'e şans verdi.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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