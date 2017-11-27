Antalya’da tek değişiklik

ANTALYASPOR'UN hocası Leonardo Araujo kadroda tek değişiklik yaptı. Brezilyalı teknik adam son oynadıkları 1-1'lik Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de yer alan Harun Alpsoy'u bu kez yedek kulübesinde tutarken, bu futbolcunun yerine orta sahada Charles'e şans verdi.