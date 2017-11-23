 Antalya’da kongre 7 Aralık’ta – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Antalya’da kongre 7 Aralık’ta

    Antalya’da kongre 7 Aralık’ta
    GEÇEN haftaya damgasını vuran Antalyaspor'daki olağanüstü seçim kararı resmileşti. Yönetim kurulunda konuyu masaya yatıran kırmızı-beyazlılar, 7 Aralık saat 16.00'da karar kıldı. Seçimde Başkan Ali Şafak Öztürk'ün aday olup olmayacağı ise netlik kazanmadı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:09
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