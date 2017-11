Menez beklentileri karşılayamadı

ASİST

Süper Lig'de oynadığı 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 12 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor'da Jeremy Menez bekleneni veremedi. Sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımından transfer edilen yıldız sol kanat ve forvet oyuncusu Menez, sezon öncesi kamp döneminde aşırı zorlanmaya bağlı kasık fıtığı olunca, ülkesinde ameliyat oldu. 10 gün sonra sahalara döneceği ifade edilen yıldız oyuncu takımının ligdeki 5 maçında forma giyemedi.Antalyaspor'un ligde 6. haftada sahasında oynadığı Osmanlıspor maçında son 18 dakika sahadan kalan Menez, Sivasspor maçında 32, ilk on birde başladığı Göztepe maçında 57, Kasımpaşa maçında 34, yine ilk on birde başladığı Bursaspor maçında 45 ve son Karabükspor maçında 19 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist başarısı elde edemedi.Öte yandan 11. haftada Antalya'da oynanan Antalyaspor - Karabükspor maçının on birinde yer almayan Menez, maç öncesi takım arkadaşları ve yedek oyuncular sahada ısınırken kulübede oturmayı tercih etti. Mücadelenin 71. dakikasında Danilo'nun yerine oyuna dahil olan Fransız yıldız Menez, sahada kaldığı süre içerisinde varlık gösteremezken, yakaladığı pozisyonları da değerlendiremedi. Menez'in maçtaki isteksiz tavrı nedeniyle de bazı taraftarlar oyuncuya tepki gösterdi.