Menez beklentileri karşılayamadı
Antalyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı ve çok şey beklediği yıldız oyuncu Jeremy Menez, beklentileri karşılayamayarak hayal kırıklığına neden oldu. Menez, ligde 6 maçta toplam 203 dakika sahada kalırken, gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.
203 DAKİKADA GOL YA DA ASİST YAPAMADI
Antalyaspor'un ligde 6. haftada sahasında oynadığı Osmanlıspor maçında son 18 dakika sahadan kalan Menez, Sivasspor maçında 32, ilk on birde başladığı Göztepe maçında 57, Kasımpaşa maçında 34, yine ilk on birde başladığı Bursaspor maçında 45 ve son Karabükspor maçında 19 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist başarısı elde edemedi.
MAÇ ÖNCESİ ISINMADI, OYUNA GİRDİKTEN SONRA TEPKİ ALDI
Öte yandan 11. haftada Antalya'da oynanan Antalyaspor - Karabükspor maçının on birinde yer almayan Menez, maç öncesi takım arkadaşları ve yedek oyuncular sahada ısınırken kulübede oturmayı tercih etti. Mücadelenin 71. dakikasında Danilo'nun yerine oyuna dahil olan Fransız yıldız Menez, sahada kaldığı süre içerisinde varlık gösteremezken, yakaladığı pozisyonları da değerlendiremedi. Menez'in maçtaki isteksiz tavrı nedeniyle de bazı taraftarlar oyuncuya tepki gösterdi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:32
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Fenerbahçeli oyunculardan flaş açıklama
Toplam 13
Yorum
05 FENERBAHCE YORUM YAZARKEN NEDEN HEMEN KIRICI OLMAYA VE HAKARETE VARAN YORUMLAR YAZIYORSUNUZ BÜTÜN KULÜPLER BERABER ORTAK KARAR ALIP GİTMİYORUZ DENİLSE
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''Öz güvenim yükseliyor''
Toplam 2
Yorum
Böyle İyi Kardeşim sen devam et sen böyle oldukça senden kimse forma alamaz, kartal yuvasından alır.
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Barcelona tepkisi
Toplam 21
Yorum
ömer parti kur oy verelim be fiko başkan
Menez beklentileri karşılayamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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