Eto'o ne derse o!

Antalyaspor, Karabük’ü 36’lık Kamerunlu yıldızı ile geçti. Eto’o muhteşem futbolunu 2 golle süslerken takımına 3 puan kazandırdı

ALT sıralarda yer alan Antalyaspor ile Karabükspor arasındaki mücadelede gülen Akdeniz ekibi oldu. 5. dakikada Danilo'nun pasına nefis bir vole vuran Eto'o, Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan bölümü Antalyaspor ile Karabük kalecisi Ahmet arasında oynandı. Başka gol olmadı.



KLASINI KONUŞTURDU

DAKİKALAR 60'ı gösterirken İlhan'ın ortasında Yatabare muhteşem kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. 65'te Eto'o iki defans oyuncusuyla mücadele ederken topu kaleci Ahmet Şahin'in üzerinden aşırdı ve boş kaleye yolladı. 67'de Ceyhun atılınca Karabük 10 kişi kaldı, 3 puan Antalya'nın oldu.



Leonardo'nun yüzü güldü

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Leonardo, 2-1'lik galibiyete sevindi. Kırmızı-beyazlıların hocası, "Eto'o çok iyiydi. Maçın başından sonuna kadar Antalyaspor olarak çok iyi oynadık. Herkesi kutluyorum" dedi.



Popovic: Eto'o farkı ortada

KARABÜKSPOR'un hocası Tony Popovic kaliteye mağlup olduklarını söyledi. Popovic "Aslında maçın yorumu çok basit. Antalyaspor'da yıldız oyuncu Eto'o vardı. Golleriyle kalitesini gösterdi" diye konuştu.



