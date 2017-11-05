Eto'o ne derse o!
Antalyaspor, Karabük’ü 36’lık Kamerunlu yıldızı ile geçti. Eto’o muhteşem futbolunu 2 golle süslerken takımına 3 puan kazandırdı
KLASINI KONUŞTURDU
DAKİKALAR 60'ı gösterirken İlhan'ın ortasında Yatabare muhteşem kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. 65'te Eto'o iki defans oyuncusuyla mücadele ederken topu kaleci Ahmet Şahin'in üzerinden aşırdı ve boş kaleye yolladı. 67'de Ceyhun atılınca Karabük 10 kişi kaldı, 3 puan Antalya'nın oldu.
Leonardo'nun yüzü güldü
ANTALYASPOR Teknik Direktörü Leonardo, 2-1'lik galibiyete sevindi. Kırmızı-beyazlıların hocası, "Eto'o çok iyiydi. Maçın başından sonuna kadar Antalyaspor olarak çok iyi oynadık. Herkesi kutluyorum" dedi.
Popovic: Eto'o farkı ortada
KARABÜKSPOR'un hocası Tony Popovic kaliteye mağlup olduklarını söyledi. Popovic "Aslında maçın yorumu çok basit. Antalyaspor'da yıldız oyuncu Eto'o vardı. Golleriyle kalitesini gösterdi" diye konuştu.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:09
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
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