 Eto'o ne derse o! – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Eto'o ne derse o!

    Eto'o ne derse o!

    Antalyaspor, Karabük’ü 36’lık Kamerunlu yıldızı ile geçti. Eto’o muhteşem futbolunu 2 golle süslerken takımına 3 puan kazandırdı

    ALT sıralarda yer alan Antalyaspor ile Karabükspor arasındaki mücadelede gülen Akdeniz ekibi oldu. 5. dakikada Danilo'nun pasına nefis bir vole vuran Eto'o, Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan bölümü Antalyaspor ile Karabük kalecisi Ahmet arasında oynandı. Başka gol olmadı.

    KLASINI KONUŞTURDU
    DAKİKALAR 60'ı gösterirken İlhan'ın ortasında Yatabare muhteşem kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. 65'te Eto'o iki defans oyuncusuyla mücadele ederken topu kaleci Ahmet Şahin'in üzerinden aşırdı ve boş kaleye yolladı. 67'de Ceyhun atılınca Karabük 10 kişi kaldı, 3 puan Antalya'nın oldu.

    Leonardo'nun yüzü güldü
    ANTALYASPOR Teknik Direktörü Leonardo, 2-1'lik galibiyete sevindi. Kırmızı-beyazlıların hocası, "Eto'o çok iyiydi. Maçın başından sonuna kadar Antalyaspor olarak çok iyi oynadık. Herkesi kutluyorum" dedi.

    Popovic: Eto'o farkı ortada
    KARABÜKSPOR'un hocası Tony Popovic kaliteye mağlup olduklarını söyledi. Popovic "Aslında maçın yorumu çok basit. Antalyaspor'da yıldız oyuncu Eto'o vardı. Golleriyle kalitesini gösterdi" diye konuştu.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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