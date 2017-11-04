 Samir Nasri yine yok – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Samir Nasri yine yok

    Samir Nasri yine yok
    LİGDE kötü giden Antalya'da beklentilerin yüksek olduğu yıldız maestro Nasri'nin, Karabük maçında da takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Geçen hafta Bursa'da sakatlığı nedeniyle oynayamayan ve hafta içi idmanlara da katılamayan Nasri, 6 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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