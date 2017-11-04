Samir Nasri yine yok

LİGDE kötü giden Antalya'da beklentilerin yüksek olduğu yıldız maestro Nasri'nin, Karabük maçında da takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Geçen hafta Bursa'da sakatlığı nedeniyle oynayamayan ve hafta içi idmanlara da katılamayan Nasri, 6 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.