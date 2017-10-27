Madeni paralar Kızılay'a bağışlandı

Antalya Stadyumu'nda 2017-2018 sezonu boyunca oynanan müsabakalar esnasında seyircilerin üst aramalarında bulunan ve içeri sokulmayan 629 TL tutarındaki madeni para Kızılay'a bağışlandı.

Kızılay Antalya Şubesi görevlileri tarafından 24 Ekim 2017 tarihinde bahse konu yardım kutularından (629,90 TL) yardım toplandığı ve Dernek Gelirleri Alındı belgesi ile bağış olarak kayda geçirildiği bildirildi.



2017-2018 sezonunda oynanacak futbol müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak 02 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısında bir dizi kakar alınmıştı. Buna göre spor alanına sokulması yasak maddeler kapsamında değerlendirilen madeni paraların, stadyum turnike girişlerinde Özel Güvenlik Görevlileri tarafından yapılan üst aramaları esnasında gönüllülük esasına göre turnike girişlerine Kızılay tarafından konulan yardım toplama kutularına atılması sağlanmıştı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada sezon boyunca oynanacak tüm müsabakalarda seyirciler tarafından yardım toplama kutularına atılmak suretiyle yapılan yardımların takibinin sağlanmasının Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılacağı ve spor alanına sokulmasına izin verilmeyen madeni paraların Kızılay'a bağış olarak aktarılmasının bundan sonra da devam edeceği bildirildi.