Madeni paralar Kızılay'a bağışlandı
Antalya Stadyumu'nda 2017-2018 sezonu boyunca oynanan müsabakalar esnasında seyircilerin üst aramalarında bulunan ve içeri sokulmayan 629 TL tutarındaki madeni para Kızılay'a bağışlandı.
2017-2018 sezonunda oynanacak futbol müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak 02 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısında bir dizi kakar alınmıştı. Buna göre spor alanına sokulması yasak maddeler kapsamında değerlendirilen madeni paraların, stadyum turnike girişlerinde Özel Güvenlik Görevlileri tarafından yapılan üst aramaları esnasında gönüllülük esasına göre turnike girişlerine Kızılay tarafından konulan yardım toplama kutularına atılması sağlanmıştı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada sezon boyunca oynanacak tüm müsabakalarda seyirciler tarafından yardım toplama kutularına atılmak suretiyle yapılan yardımların takibinin sağlanmasının Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılacağı ve spor alanına sokulmasına izin verilmeyen madeni paraların Kızılay'a bağış olarak aktarılmasının bundan sonra da devam edeceği bildirildi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:00
-
İnatlarını kırın
Toplam 7
Yorum
Şahabettin Şu takım zırt pırt küme düşer, süper lige çıkan erciyessporla isim hakkı değiştirir.Ayrıca bizi geçen yıl 4-1 yendi.Çok gıcık bir takım.
-
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Toplam 9
Yorum
cimboli arkadaş paralel evrenden gelme. orada 2 senedir fb,gs şampiyon oluyor.bjk averajla 2. oluyor
-
N’Doye’dan endişelendiren haber! İdmana çıkmadı
Toplam 5
Yorum
uşaklı tsli hep diyorum muhammet beşire ndoye kadar şans verilse adam gibi forvetimiz olurdu şimdiye. çağırın çocuğu en azından ayağına geleni ıskalamaz
Madeni paralar Kızılay'a bağışlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.