Ankaragücü - Giresunspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.
Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma saat 17.00'de başladı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup olan Başkent temsilcisi, 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligdeki 11 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek dindiren Bitexen Giresunspor ise 27 puanla 15. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.
ANKARAGÜCÜ - GİRESUNSPOR İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Zahid, Emre, Ali Sowe
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Görkem, Arias, Faruk Can, Campuzano, Mejia, Murat Cem, Kuwas, Serginho, Bajic