Tolunay Kafkas: Bu durumdan kurtulmak istiyoruz!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, iyi bir oyun ortaya koymalarına karşın sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Tolunay Kafkas, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyete rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen Kafkas şöyle konuştu:

"Oyunun geneline baktığınızda oyunu forse etmeye çalışan bir MKE Ankaragücü vardı. Başakşehir, iyi bir hocaya ve kadroya sahip. Belirli ezberleri var. Biz geçişlerde sıkıntı çektik, ikinci yarı tamamen oyunun hakimiyeti bize döndü. Pres konusunda karışıklık yaşadık, Mahmut'un oyun kurması zaman zaman bizi zora soksa da tehlikeli pozisyon vermedik. Penaltı kaçar, bunlara değinmiyorum. Yavaş yavaş camiaya layık bir oyun anlayışıyla bir an önce bu durumdan kurtulmak istiyoruz. İçeride 6 maçımız var, kazanabileceğimiz tüm maçları kazanmak istiyoruz."