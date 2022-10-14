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Oğuz Ceylan ve Atakan Çankaya Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başkent ekibinin oyuncuları Oğuz Ceylan ve Atakan Çankaya maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 11:00
Oğuz Ceylan ve Atakan Çankaya Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde 17 Ekim Pazartesi günü Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek MKE Ankaragücü, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşma öncesi Oğuz Ceylan ve Atakan Çankaya maç öncesi açıklamalarda bulundu.


CEYLAN: TARAFTAR BASKISI AVANTAJIMIZA OLACAK
Fenerbahçe maçının hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü'nün tecrübeli sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın göreve geldiği Alanyaspor maçından beri yükselen bir form grafiğine sahip olduklarını söyledi.
Saha içinde ne yaptığını bilen bir Ankaragücü takımı olduğunu ifade eden Ceylan, "İyi giden bir işleyiş var. Fenerbahçe maçında da bunu skora yansıtırsak çok güzel bir Ankaragücü izleteceğimizi düşünüyorum. İç sahada maç kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş maçında da şanssız goller yedik. Futbol olarak güzel işler yaptık. Büyük taraftarımızın arkamızda itici güç olduğunu biliyoruz. Bu maçtan galip gelebiliriz. Fenerbahçe formda bir takım, sonsuz saygı duyuyoruz ama yorucu bir periyoda girdiler. İç sahamızda taraftarımızla vereceğimiz baskının avantajımıza olacağına inanıyorum" dedi.


ÇANKAYA: SEYİRCİMİZİN OLDUĞU MAÇLAR BİZE EKSTRA MOTİVASYON SAĞLIYOR
MKE Ankaragücü'nde başarılı stoper oyuncusu Atakan Çankaya ise her maç olduğu gibi Fenerbahçe maçının da çok önemli olduğunu aktararak, sahada güzel bir sonuç almak istediklerini söyledi.
Sezon başından bu yana iyi bir oyun ortaya koyduklarını ama bir türlü skora yansıtamadıklarını belirten Çankaya, "Takım içi uyumumuz çok güzel. 2 galibiyetimiz de oldu. İlerleyen süreçte bu iyi uyumumuz devam ederse ligde çok üst sıralara gelebileceğimizi düşünüyorum. Ankara'da oynadığımız ve seyircimizin olduğu maçlarda çok iyi oynuyoruz, bize ekstra motivasyon sağlıyor. Fenerbahçe lige çok iyi başladı. Gerek Avrupa Ligi'nde gerek Türkiye'de iyi devam ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince iyi hazırlanıyoruz ve onlara karşı sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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