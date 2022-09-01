Şampiyonluk neden olmasın?

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, iddialı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Başkanla görüşmemizde 'Hedefiniz nedir?' dedim. Başkan da 'Şampiyonluk' dedi. Tabii ki bu şampiyonluk kolay oluşan bir şey değil ama insanlar inanırlarsa, iyi niyetli çalışırlarsa ve doğru bir ortam sağlarlarsa neden olmasın" diye umut dağıttı.



İMALAT-I HARBİYE 112 YAŞINDA!

Ankaragücü, kuruluşunun 112. yılına özel bir video yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video, "Adıyla, şanıyla, mazisiyle İmalat-ı Harbiye 112 yaşında!" mesajıyla paylaşıldı. Videoda, başkent ekibinin kuruluş süreci anlatılıyor. Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından 31 Ağustos 1910'da kuruldu.