MKE Ankaragücü Lukasik transferini duyurdu! 2+1 yıllık imza
Süper Lig ekiplerinen MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren Daniel Lukasik'in bonservisini Lechia Gdansk takımından aldı. Sarı-lacivertli takım, Polonyalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
MKE Ankaragücü'nün geçtiğimiz sezon Lechia Gdansk takımından kiraladığı Daniel Lukasik, performansı ile sarı-lacivertli ekip tarafından geçer not aldı. Başkent ekibi, 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini aldı ve 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.
ANKARAGÜCÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Kulübümüzde geçen sezon kiralık olarak forma giyen Daniel Lukasik'in, Lechia Gdansk kulübünde bulunan bonservisi alınarak, 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Beştepe Tesisleri'mizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Fatih Mert ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı.
İmza töreninde konuşan Başkanımız Fatih Mert "Ankaragücü'müzün başarısı için çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sergileyen Daniel Lukasik ile yeniden anlaştığımız için mutluyum. Bu yıl takımımıza çok daha büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Orta saha mevkinde görev yapan Daniel Lukasik ise, yeniden Ankaragücü formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, bu sene daha iyi bir performans sergilemek için sıkı çalıştığını söyledi.
- 11.08.2020
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