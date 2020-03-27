Umut Nayir ve İlhan Parlak'tan Altay Bayındır'ın destek çağrısına cevap!

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'EvdekalTürkiye' akımı kapsamında 1000 aileye erzak yardımı yapmış ve Umut Nayir ile İlhan Parlak'a destek çağrısında bulunmuştu.

İki yıldızdan da Bayındır'a yanıt gecikmedi. Önce Umut Nayir, sosyal medya hesabından "Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim.Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadelerini kullandı ve Furkan Soyalp ile Mert Çetin'i akıma davet etti.

Daha sonra ise İlhan Parlak, "Böyle zorlu bir süreçte bu güzel düşüncen için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve ben de 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Gün birlik beraberlik günü" ifadelerini kullanarak Konyasporlu Selim Ay'a davet gönderdi.