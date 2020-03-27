Umut Nayir ve İlhan Parlak'tan Altay Bayındır'ın destek çağrısına cevap! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş İki yıldız o çağrıyı cevapsız bırakmadı!

ve 'tan 'ın çağrısına cevap!

Umut Nayir ve İlhan Parlak'tan Altay Bayındır'ın destek çağrısına cevap!

Beşiktaşlı ve Ankaragücü forması giyen , Fenerbahçeli file bekçisi 'ın salgınına karşı kendilerine yaptığı '1000 aileye ' çağrısına yanıt verdi.

'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi , hesabından yaptığı açıklamayla 'EvdekalTürkiye' akımı kapsamında 1000 aileye yapmış ve ile 'a çağrısında bulunmuştu.

İki yıldızdan da Bayındır'a yanıt gecikmedi. Önce Umut Nayir, sosyal medya hesabından "Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim.Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadelerini kullandı ve ile 'i akıma davet etti.

Daha sonra ise İlhan Parlak, "Böyle zorlu bir süreçte bu güzel düşüncen için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve ben de 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Gün birlik beraberlik günü" ifadelerini kullanarak Konyasporlu Selim Ay'a davet gönderdi.

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 23:07
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