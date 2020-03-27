Umut Nayir ve İlhan Parlak'tan Altay Bayındır'ın destek çağrısına cevap!
Beşiktaşlı Umut Nayir ve Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak, Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın corona virüsü salgınına karşı kendilerine yaptığı '1000 aileye erzak yardımı' çağrısına yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'EvdekalTürkiye' akımı kapsamında 1000 aileye erzak yardımı yapmış ve Umut Nayir ile İlhan Parlak'a destek çağrısında bulunmuştu.
İki yıldızdan da Bayındır'a yanıt gecikmedi. Önce Umut Nayir, sosyal medya hesabından "Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim.Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadelerini kullandı ve Furkan Soyalp ile Mert Çetin'i akıma davet etti.
Daha sonra ise İlhan Parlak, "Böyle zorlu bir süreçte bu güzel düşüncen için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve ben de 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Gün birlik beraberlik günü" ifadelerini kullanarak Konyasporlu Selim Ay'a davet gönderdi.
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 23:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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