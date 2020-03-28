İlhan Parlak: Liglerin bu şekilde oynanacağını tahmin etmiyorum

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak, corona virüsünün futbol camiasına yansımalarını değerlendirirken, liglerin yeniden başlamasının da bu şartlarda mümkün olmadığını söyledi. beIN Sports'a açıklamalarda bulunan İlhan Parlak, şu ifadeleri kullandı:

''Biz futbolcular olarak evimizde antrenmanımızı yapmaya ve elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce insan sağlığı. Bizim her zaman fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmamız gerekiyor. salgın başladıktan sonra hepimiz tedirgindik. Ankaragücü olarak idmanlarımıza ara verdik''

"YABANCILAR ANTRENMAN YAPMAK İSTEMİYOR"

''Eğer lig devam ederse ki böyle bir şey olacağına çok ihtimal vermiyorum. Yabancı arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Kimse bu süreçte antrenman yapmak ya da beraber olmak istemiyor. Lig bittikten sonra bile 1-1.5 ay kamp geçiriyoruz. Liglerin bu şekilde, oyuncular da düşünülerek, oynanacağını çok tahmin etmiyorum.''