İlhan Parlak: Liglerin bu şekilde oynanacağını tahmin etmiyorum - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler MKE Ankaragücü İlhan Parlak'tan flaş açıklama! "Liglerin bu şekilde..."

: Liglerin bu şekilde oynanacağını tahmin etmiyorum

İlhan Parlak: Liglerin bu şekilde oynanacağını tahmin etmiyorum

Corona virüsü salgını sonra ertelenen 'in ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, bu konuyla ilgili 'nün deneyimli futbolcusu 'tan flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli futbolcu takımdaki tüm futbolcuların tedirgin olduğunu belirtip, "Kimse bu süreçte antrenman yapmak ya da beraber olmak istemiyor. Lig bittikten sonra bile 1-1.5 ay kamp geçiriyoruz. Liglerin bu şekilde, oyuncular da düşünülerek, oynanacağını çok tahmin etmiyorum" dedi.

ekiplerinden 'nün tecrübeli futbolcusu , corona virüsünün futbol camiasına yansımalarını değerlendirirken, liglerin yeniden başlamasının da bu şartlarda mümkün olmadığını söyledi. beIN Sports'a açıklamalarda bulunan İlhan Parlak, şu ifadeleri kullandı:

''Biz futbolcular olarak evimizde antrenmanımızı yapmaya ve elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce insan sağlığı. Bizim her zaman fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmamız gerekiyor. salgın başladıktan sonra hepimiz tedirgindik. Ankaragücü olarak idmanlarımıza ara verdik''

"YABANCILAR ANTRENMAN YAPMAK İSTEMİYOR"
''Eğer lig devam ederse ki böyle bir şey olacağına çok ihtimal vermiyorum. Yabancı arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Kimse bu süreçte antrenman yapmak ya da beraber olmak istemiyor. Lig bittikten sonra bile 1-1.5 ay kamp geçiriyoruz. Liglerin bu şekilde, oyuncular da düşünülerek, oynanacağını çok tahmin etmiyorum.''

  1. 28.03.2020
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