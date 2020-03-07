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07 Mart 2020, Cumartesi
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Ya idamlık, ya bayramlık

Ya idamlık, ya bayramlık

Ankaragücü Teknik Direktörü , yenilgisi sonrası, "Eğer başaramazsam zaten 2 tane çantamız var; bir idamlık, bir bayramlık çantası. Bize ya idamlık ya da bayramlık çantayı verirler. Belki genel olarak baktığımızda iyi oynamış bir takımın mahcubiyetini yaşıyoruz" diye konuştu.

Ankaragücü Teknik Direktörü , yenilgisi sonrası, "Eğer başaramazsam zaten 2 tane çantamız var; bir idamlık, bir bayramlık çantası. Bize ya idamlık ya da bayramlık çantayı verirler. Belki genel olarak baktığımızda iyi oynamış bir takımın mahcubiyetini yaşıyoruz" diye konuştu.

  1. 7.3.2020
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