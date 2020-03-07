Ya idamlık, ya bayramlık
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş yenilgisi sonrası, "Eğer başaramazsam zaten 2 tane çantamız var; bir idamlık, bir bayramlık çantası. Bize ya idamlık ya da bayramlık çantayı verirler. Belki genel olarak baktığımızda iyi oynamış bir takımın mahcubiyetini yaşıyoruz" diye konuştu.
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş yenilgisi sonrası, "Eğer başaramazsam zaten 2 tane çantamız var; bir idamlık, bir bayramlık çantası. Bize ya idamlık ya da bayramlık çantayı verirler. Belki genel olarak baktığımızda iyi oynamış bir takımın mahcubiyetini yaşıyoruz" diye konuştu.
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Ya idamlık, ya bayramlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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