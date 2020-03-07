Ya idamlık, ya bayramlık

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş yenilgisi sonrası, "Eğer başaramazsam zaten 2 tane çantamız var; bir idamlık, bir bayramlık çantası. Bize ya idamlık ya da bayramlık çantayı verirler. Belki genel olarak baktığımızda iyi oynamış bir takımın mahcubiyetini yaşıyoruz" diye konuştu.