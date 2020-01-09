İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren MKE Ankaragücü, kamptaki ikinci hazırlık maçında Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren MKE Ankaragücü, kamp yaptığı otelin sahasında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaştı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada Bokila attı.
- 09.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
MKE Ankaragücü 0-1 Keçiörengücü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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