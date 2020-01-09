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09 Ocak 2020, Perşembe
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0-1

MKE Ankaragücü 0-1 Keçiörengücü

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi 'nde sürdüren , kamptaki ikinci hazırlık maçında 'ne 1-0 mağlup oldu.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi 'nde sürdüren , kamp yaptığı otelin sahasında 1. Lig ekibi ile karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada Bokila attı.

  1. 09.01.2020
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