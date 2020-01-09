Scarione döndü

Ankaragücü'nün Arjantinli on numarası Oscar Scarione, sakatlıktan iyi döndüğünü belirtti. Denizli maçında iki golle 1 puanı getiren Tangocu, "Uzun süre top oynayamadım. Gerçekten bu iki gol benim için çok anlamlı ve özeldi. Şu an yüzde yüz hazırım" diye konuştu.