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09 Ocak 2020, Perşembe
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Scarione döndü

Scarione döndü

Ankaragücü'nün Arjantinli on numarası , sakatlıktan iyi döndüğünü belirtti. maçında iki golle 1 puanı getiren Tangocu, "Uzun süre top oynayamadım. Gerçekten bu iki gol benim için çok anlamlı ve özeldi. Şu an yüzde yüz hazırım" diye konuştu.

Ankaragücü'nün Arjantinli on numarası , sakatlıktan iyi döndüğünü belirtti. maçında iki golle 1 puanı getiren Tangocu, "Uzun süre top oynayamadım. Gerçekten bu iki gol benim için çok anlamlı ve özeldi. Şu an yüzde yüz hazırım" diye konuştu.

  1. 9.1.2020
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