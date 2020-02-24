Mustafa Reşit Akçay MKE Ankaragücü başında ilk kez kaybetti - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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başında ilk kez kaybetti

Mustafa Reşit Akçay MKE Ankaragücü başında ilk kez kaybetti

yönetiminde ilk yenilgisini Gençlerbirliğine karşı aldı. Sarı-lacivertli takım 1-0 'lık skorla rakibi ne yenildi. Ankaragücü, 'de 20 puanla 16. sırada yer alıyor.

ekiplerinden , ile çıktığı 4. maçında ilk yenilgisini başkent derbisinde 'ne karşı aldı.

Sarı-lacivertli takım teknik direktör Akçay ile 20. haftada çıktığı ilk maçında ile 1-1 berabere kalmış, ardından deplasmanda BtcTurk 'u 1-0 yenmişti. İç sahadaki maçından 2-1 galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı. Süper Lig'de bu sezon teknik direktörler ve Mustafa Kaplan ile çalışan MKE Ankaragücü, 27 Ocak'ta teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirmişti. Kötü gidişini sonlandırmak için yasağını kaldıran sarı-lacivertli kulüp, ara transferin son günlerinde 15 transfer gerçekleştirmişti. Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 20 puanla 16. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisi, gelecek hafta, şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

  1. 24.02.2020
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