MKE Ankaragücü antrenmanında 1 eksik!
MKE Ankaragücü, 24. hatada oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanmaya başladı. Sarı-lacivertli takımda tek eksik vardı. Arjantinli oyuncu Oscar Scarione takımdan ayrı çalıştı.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmanda, Gençlerbirliği maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda maç yaptı. Sakatlığı geçen Jamaikalı golcü Dever Orgill de antrenmanda yer aldı. Sakatlığı devam eden Arjantinli futbolcu Oscar Scarione ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı, kulüp başkanı Fatih Mert de izledi. MKE Ankaragücü'nde Demir Grup Sivasspor maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Başkent ekibi, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek. MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 1 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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