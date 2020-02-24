MKE Ankaragücü antrenmanında 1 eksik! - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü antrenmanında 1 eksik!

antrenmanında 1 eksik!

MKE Ankaragücü antrenmanında 1 eksik!

, 24. hatada oynayacağı maçına hazırlanmaya başladı. Sarı-lacivertli takımda tek eksik vardı. Arjantinli oyuncu takımdan ayrı çalıştı.

, 'in 24. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda, maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda maç yaptı. Sakatlığı geçen Jamaikalı golcü Dever Orgill de antrenmanda yer aldı. Sakatlığı devam eden Arjantinli futbolcu ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı, kulüp başkanı Fatih Mert de izledi. MKE Ankaragücü'nde Demir Grup Sivasspor maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Başkent ekibi, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek. MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 1 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

  1. 24.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MKE Ankaragücü antrenmanında 1 eksik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN