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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Mustafa Kaplan: Şaka gibi bir maçtı

Mustafa Kaplan: Şaka gibi bir maçtı

’in 14. haftasında ’ye 3-1 mağlup olan Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik şanssız golleri yemeseydik daha farklı olabilirdi” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Moralimiz bozuk. Şaka gibi bir maç 30. saniyede gol yiyoruz. İyi oynadığımız bir ilk yarı ve kaçırdığımız pozisyonlar var. 1-1'den sonra 2. golü de bulabilirdik. Fakat o kadar konuşmamıza rağmen, arkadaşlarımıza 'Erken bir gol yemeyelim, savunmada sağlam olalım' derken 47'de tekrar bir gol yiyorsun. İster istemez moral motivasyonunuz bozuluyor. Attıkları 3. gol maçı kopardı. Kazanan takımı kutluyorum. Aslında basın toplantısına dahi gelmek istemiyordum. Camiamızı ve taraftarımızı üzdük. Dönüm maçı olarak baktığımız bir maçtı. İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik şanssız golleri yemeseydik daha farklı olabilirdi. En büyük üzüntüm bize en çok destek veren Ankaragücü tarafını üzdük" ifadelerini kullandı.

  1. 07.12.2019
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