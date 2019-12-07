Mustafa Kaplan: Çok üzgünüm
Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, "İster istemez moral motivasyonunuz bozuluyor. Yapacak bir şey yok. Kazanan takımı kutluyoruz. Çok üzgünüm." dedi.
Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, çok üzgün olduklarını söyledi.
Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, konuşacak fazla bir şeyin olmadığını belirterek, "Moralimiz bozuk. Şaka gibi bir maç, 30. saniyede gol yiyoruz. Ondan sonra iyi oynadığımız bir ilk yarı var. Kaçırdığımız pozisyonlar var. 1-1'den sonra ikinci golü de bulabilirdik." diye konuştu.
Devre arasında oyuncularına uyarılarda bulunmalarına rağmen ikinci yarının başında yine gol yediklerini aktaran Kaplan, şu ifadeleri kullandı:
"İster istemez moral motivasyonunuz bozuluyor. Yapacak bir şey yok. Kazanan takımı kutluyoruz. Çok üzgünüm. Buraya bile gelmek istemedim. Camiamızı, güzel taraftarlarımızı üzdük. Dönüm maçı olarak baktığımız bir karşılaşmaydı. İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilsek daha faklı olabilirdi. En büyük üzüntüm; bize çok büyük destek veren Ankaragücü taraftarını üzdük."
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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