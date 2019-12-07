MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-3 Göztepe
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'nü Serdar Gürler (2) ve Halil Akbunar'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 14. hafta maçında Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu.
Göztepe'ye galibieyti getiren golleri 1. dakikada Halil Akbunar, 47 ve 58. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 31. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.
Bu galibiyetin ardından 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeryen Göztepe puanını 20'ye yükseltti. Ankaragücü 9 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, bir başka Başkent ekibi Gençlerbirliği ile yine Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Ankaragücü de Galatasaray'ın konuğu olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1'inci dakikada Napoleoni'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu Korcan Çelikay kurtadı. Dönen topla ikinci kez buluşan Halil Akbunar topu filelerle gönderdi: 0-1.
5'inci dakikada Hector Canteros'un pasıyla ceza sahasına giren İlhan Parlak'ın şutu yandan auta çıktı.
15'inci dakikada Kitsou'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşu az farkla auta gitti.
31'inci dakikada Canteros'un şutundan dönen topla, ceza sahası içine topla giren Sedat Ağçay'ın şutu savunmadan döndü, topu önünde bulan İlhan Parlak topu ağlara gönderdi: 1-1.
41'inci dakika da Castro Pereira'nın ceza sahasının sağ tarafından ortasında topla buluşan Jerome topu auta gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
48'inci dakikada Gassama'nın ceza sahasının sol tarafından yaptığı ortasında ceza sahası içinde kafa vuran Serdar Gürler topu ağlara gönderdi: 1-2.
57'nci dakika da Aydın Karabulut'un orta sahadan açtığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak'ın şutunu kaleci kurtardı.
58'inci dakikada Soner Aydoğdu orta sahadan verdiği pasıyla, ceza sahası dışından topa sert vuran Serdar Gürler kendisinin 2'nci takımının 3'üncü golünü attı: 1-3.
65'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin şutunda kaleci Korcan Çelikay topu kurtardı.
89'uncu dakikada Berkan Emir'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş baraja çarpıp kornere gitti.
Karşılaşmadan Göztepe 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Göztepe, İlhan Palut ile çıktığı 4. maçında da kaybetmedi. (2G 2B)— Fotomaç (@fotomac) December 7, 2019
??1-1 Yeni Malatya
?0-1 Alanyaspor
??2-2 Fenerbahçe
?1-3 Ankaragücü pic.twitter.com/D5adLqif5g
- 07.12.2019
- Güncelleme: 07.12.2019 19:37
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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