MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-3 Göztepe

Süper Lig'de 14. hafta maçında Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu.



Göztepe'ye galibieyti getiren golleri 1. dakikada Halil Akbunar, 47 ve 58. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 31. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.



Bu galibiyetin ardından 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeryen Göztepe puanını 20'ye yükseltti. Ankaragücü 9 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, bir başka Başkent ekibi Gençlerbirliği ile yine Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Ankaragücü de Galatasaray'ın konuğu olacak.

1'inci dakikada Napoleoni'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu Korcan Çelikay kurtadı. Dönen topla ikinci kez buluşan Halil Akbunar topu filelerle gönderdi: 0-1.



5'inci dakikada Hector Canteros'un pasıyla ceza sahasına giren İlhan Parlak'ın şutu yandan auta çıktı.



15'inci dakikada Kitsou'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşu az farkla auta gitti.



31'inci dakikada Canteros'un şutundan dönen topla, ceza sahası içine topla giren Sedat Ağçay'ın şutu savunmadan döndü, topu önünde bulan İlhan Parlak topu ağlara gönderdi: 1-1.



41'inci dakika da Castro Pereira'nın ceza sahasının sağ tarafından ortasında topla buluşan Jerome topu auta gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



48'inci dakikada Gassama'nın ceza sahasının sol tarafından yaptığı ortasında ceza sahası içinde kafa vuran Serdar Gürler topu ağlara gönderdi: 1-2.



57'nci dakika da Aydın Karabulut'un orta sahadan açtığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak'ın şutunu kaleci kurtardı.



58'inci dakikada Soner Aydoğdu orta sahadan verdiği pasıyla, ceza sahası dışından topa sert vuran Serdar Gürler kendisinin 2'nci takımının 3'üncü golünü attı: 1-3.



65'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin şutunda kaleci Korcan Çelikay topu kurtardı.



89'uncu dakikada Berkan Emir'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş baraja çarpıp kornere gitti.



Karşılaşmadan Göztepe 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.