İlhan Palut: Çalışmaya devam edeceğiz - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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: Çalışmaya devam edeceğiz

İlhan Palut: Çalışmaya devam edeceğiz

'in 14. haftasında MKE Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden 'de , "Deplasmandan çok değerli bir 3 puanla dönüyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'de konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen 'nin teknik direktörü , deplasmanda çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek için çıktıkları müsabakada maçın başında öne geçmelerine rağmen daha sonra yaptıkları pas hataları ve oyunu geride kabul etmeleri nedeniyle farkı artıramadıklarını aktardı.

İkinci yarıda yerden oynamaya başladıklarını ve rakip defansın arkasına yaptıkları koşularla fırsatlar yakaladıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Nitekim arka arkaya bulduğumuz gollerle skoru 3-1'e getirdik. Geri kalan dakikalarda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Deplasmandan çok değerli bir 3 puanla dönüyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçta da mutlaka eksiklerimiz oldu, bunları gidermek için antrenmanlar yapacağız ve yükselişimizi sürdüreceğiz. Gösterdikleri bu güzel mücadele için tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bu soğuk havada gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."

  1. 07.12.2019
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