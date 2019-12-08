Ankara’da göztepe coştu
SüperLig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü, İlhan Palut ile çıkışa geçen Göztepe'yi konuk etti. Henüz ilk dakikada Halil perdeyi açtı: 0-1. 31'de İlhan şık bir golle eşitliği yakaladı: 1-1. 47'de Serdar kafa vuruşuyla takımı öne taşıdı: 1-2. Serdar 58'de uzaklardan müthiş vurdu: 1-3. Başka gol olmayınca 5 maçtır kaybetmeyen Göz-Göz, puanını 20'ye yükseltti.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Ankara’da göztepe coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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