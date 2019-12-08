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08 Aralık 2019, Pazar
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Ankara’da coştu

Ankara’da göztepe coştu

'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü, ile çıkışa geçen 'yi konuk etti. Henüz ilk dakikada Halil perdeyi açtı: 0-1. 31'de İlhan şık bir golle eşitliği yakaladı: 1-1. 47'de kafa vuruşuyla takımı öne taşıdı: 1-2. Serdar 58'de uzaklardan müthiş vurdu: 1-3. Başka gol olmayınca 5 maçtır kaybetmeyen Göz-Göz, puanını 20'ye yükseltti.

SüperLig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü, ile çıkışa geçen 'yi konuk etti. Henüz ilk dakikada Halil perdeyi açtı: 0-1. 31'de İlhan şık bir golle eşitliği yakaladı: 1-1. 47'de kafa vuruşuyla takımı öne taşıdı: 1-2. Serdar 58'de uzaklardan müthiş vurdu: 1-3. Başka gol olmayınca 5 maçtır kaybetmeyen Göz-Göz, puanını 20'ye yükseltti.
  1. 8.12.2019
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