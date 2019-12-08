Göztepe ligde son 3 deplasman maçını kayıpsız geçti - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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ligde son 3 deplasman maçını kayıpsız geçti

Göztepe ligde son 3 deplasman maçını kayıpsız geçti

Ligde son olarak 9. haftada 'ya 4-1 yenilen, ardından çıktığı 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

'in 14. haftasında konuk olduğu 'nü 3-1 mağlup eden , deplasmanda üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı.

Ligdeki son 3 galibiyetini deplasmanda elde eden sarı-kırmızılılar, ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, dün de MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Göztepe, 'de konuk ettiği BtcTurk 'la 1-1, ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 9. haftayı 9 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, puanını 20'ye çıkardığı 14. haftada, maç fazlası ve averajla 9. durumda yer alıyor.

Göztepe, 15. haftada 14 Aralık Cumartesi günü bir diğer başkent temsilcisi 'ne konuk olacak.

Sezona yönetiminde başladıktan sonra İlhan Palut'u göreve getiren sarı-kırmızılı ekip, genç teknik adam yönetiminde çıktığı 4 maçta yenilmedi ve 8 puan topladı.

SERDAR GÜRLER'DEN 2 GOL

MKE Ankaragücü karşısında attığı 2 golle bu sezon 3 gole ulaşan Serdar Gürler, 'le birlikte takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Dünkü müsabakanın henüz 28. saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Halil Akbunar ise bu sezon ligde şimdiye kadar en erken golü kaydeden oyuncu oldu. Halil, bu sezonki ilk golüne imza attı.

GÖZTEPE'DE 2 CEZALI

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Alpaslan Öztürk ile , Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

İzmir temsilcisinde Berkan Emir, Cameron Jerome, Titi, Andre Poko ve Lamine Gassama da ceza sınırında.

  1. 08.12.2019
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