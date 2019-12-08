MKE Ankaragücü Süper Lig'de son 6 maçını kaybetti - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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'de son 6 maçını kaybetti

MKE Ankaragücü Süper Lig'de son 6 maçını kaybetti

Ligin 14. haftasında dün konuk ettiği 'ye yenilen , üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti de 8 maça çıktı.

, 'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

MKE Ankaragücü, son galibiyetini ligin 6. haftasındaki başkent derbisinde 'ni 2-1 yenerek elde etti. 11. hafta sonunda MKE Ankaragücü'nün başına geçen teknik direktör , 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni çalıştırıyordu.

TEK PUANI BEŞİKTAŞ'TAN ALDI

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 8 haftada sadece bir puan alabildi.

Ligin 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan başkent ekibi, 8. hafta mücadelesinde sahasında ile golsüz berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynadığı 6 maçı ise kaybetti. MKE Ankaragücü, sırasıyla 'a 2-0, FK ve 'e 2-1, 'a 3-0, Aytemiz 'a 5-0 ve 'ye 3-1 yenildi.

Süper Lig'in 15. haftasında 'a konuk olacak başkent temsilcisi, 9 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

  1. 08.12.2019
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