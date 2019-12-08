MKE Ankaragücü Süper Lig'de son 6 maçını kaybetti
Ligin 14. haftasında dün konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 yenilen MKE Ankaragücü, üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti de 8 maça çıktı.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
MKE Ankaragücü, son galibiyetini ligin 6. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek elde etti. 11. hafta sonunda MKE Ankaragücü'nün başına geçen teknik direktör Mustafa Kaplan, 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni çalıştırıyordu.
TEK PUANI BEŞİKTAŞ'TAN ALDI
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 8 haftada sadece bir puan alabildi.
Ligin 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, 8. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.
Sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynadığı 6 maçı ise kaybetti. MKE Ankaragücü, sırasıyla Çaykur Rizespor'a 2-0, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a 3-0, Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 ve Göztepe'ye 3-1 yenildi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacak başkent temsilcisi, 9 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
MKE Ankaragücü Süper Lig'de son 6 maçını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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