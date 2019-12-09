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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Ankaragücü Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 15. haftasında Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

, 'in 15. haftasında 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aerobik koşuyla başlayan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 oyunu oynadı. Çalışma, dar alan oyunu ve üçgen dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Antrenmana tedavisi tamamlanan Scarione de katıldı.

Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşması, 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

  1. 09.12.2019
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