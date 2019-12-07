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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'den açıklaması!

TFF'den finansal fair play açıklaması!

, Kulüp Lisans Kurulu ile bazı kulüplerin görüşmelerinin devam ettiğini, uygulamaları ile ilgili henüz bir açıklamalarının olmadığını ve herhangi bir kararının bulunmadığını açıkladı.

(), uygulamaları ile ilgili federasyonun henüz herhangi bir açıklaması ve herhangi bir kararının bulunmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu ile bazı kulüplerimizin görüşmeleri devam etmekte olup, finansal fair play uygulamaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararı bulunmamaktadır. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

  1. 07.12.2019
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