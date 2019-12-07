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07 Aralık 2019, Cumartesi
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 14. haftasında Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde tamamladı.

, 'in 14. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. İdman taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

  1. 07.12.2019
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