Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Tayfur Havutçu yönetiminde tamamladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. İdman taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Kasımpaşa Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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