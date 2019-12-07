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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'nın hedefi

Kasımpaşa'nın hedefi Leo Lacroix

Süper Lig ekiplerinden 'nın, Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen ve sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan ile ilgilendiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Etienne'de forma giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu ile 'nın ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Saint-Etienne, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan İsviçreli futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor. Tecrübeli isimle ilgilenen kulüpler arasında, teknik direktör Tayfur Havutçu'yu göreve getiren Kasımpaşa'nın da bulunduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hamburg'da geçiren deneyimli futbolcu bu sezon ligde hiç maça çıkmadı.


  1. 07.12.2019
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