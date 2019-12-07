Kasımpaşa'nın hedefi Leo Lacroix
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen ve sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Leo Lacroix ile ilgilendiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Etienne'de forma giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Leo Lacroix ile Kasımpaşa'nın ilgilendiği öne sürüldü.
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Saint-Etienne, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan İsviçreli futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor. Tecrübeli isimle ilgilenen kulüpler arasında, teknik direktör Tayfur Havutçu'yu göreve getiren Kasımpaşa'nın da bulunduğu ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hamburg'da geçiren deneyimli futbolcu bu sezon ligde hiç maça çıkmadı.
- 07.12.2019
- Son dakika: Galatasaray'dan Luyindama açıklaması! "Oyuncumuz..."
- Kayserispor'da Berna Gözbaşı resmen başkanlığa seçildi!
- Samuel Eto'o geri dönüyor! Bu sefer...
- Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi kötü haberi verdi: Avrupa'dan men...
- Son dakika: Mustafa Denizli Tractor Sazi'den neden ayrıldığını fotomac.com.tr'ye anlattı!
- Şenol Güneş'ten EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımı'mıza sürpriz aday!
- Araştırma sonuçları açıklandı! Milli Takım yüzde 30.6...
- Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi
- Abdullah Avcı'dan Ersun Yanal'a çalım! Süper golcü Beşiktaş'a...
- Mourinho milli yıldız için görüşmelere başladı! Sürpriz açıklama
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Kasımpaşa'nın hedefi Leo Lacroix haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.