Kasımpaşa'nın hedefi Leo Lacroix

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Etienne'de forma giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Leo Lacroix ile Kasımpaşa'nın ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Saint-Etienne, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan İsviçreli futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor. Tecrübeli isimle ilgilenen kulüpler arasında, teknik direktör Tayfur Havutçu'yu göreve getiren Kasımpaşa'nın da bulunduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hamburg'da geçiren deneyimli futbolcu bu sezon ligde hiç maça çıkmadı.



