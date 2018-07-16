Ankaragücü, El Kabir'i kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarını yürüten MKE Ankaragücü, bugün Beştepe Tesisleri’nde yapılan son görüşmelerin ardından Antalyaspor’un başarılı oyuncusu Mustafa El Kabir’i renklerine bağladı.
MKE Ankaragücü Kulübü, son olarak Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu El Kabir'i kadrosuna kattı. Kulüp binasında MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya kalan başarılı futbolcu, görüşmenin ardından kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı.
- 16.7.2018 16:44
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BJKLİ adam ya inşallah bu sene juve ile de kazanırsın şampiyonlar ligini
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Cengiz'den stat müjdesi
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süleyman yamakoglu bu tarz haberler hep yapılıyor ama değişen birşey yok maça gitmek tam çile...
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fatih sen her zaman maçı değil durumu idare ettin
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