Ankaragücü, El Kabir'i kadrosuna kattı
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Ankaragücü, 'i kadrosuna kattı

    Ankaragücü, El Kabir'i kadrosuna kattı

    çalışmalarını yürüten , bugün Beştepe Tesisleri’nde yapılan son görüşmelerin ardından ’un başarılı oyuncusu Mustafa ’i renklerine bağladı.

    Kulübü, son olarak forması giyen 29 yaşındaki futbolcu 'i kadrosuna kattı. Kulüp binasında MKE Ankaragücü Başkanı ile bir araya kalan başarılı futbolcu, görüşmenin ardından kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı.

    1. 16.7.2018 16:44
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