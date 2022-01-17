Nobre ile de puan yok!

Süper Lig'de çıkış arayan Altay, yeni hocası Farioli'yle ilk 3 puanını hedefleyen Alanya'yı ağırladı. 1'de Björkander'in kafa vuruşu üst direkte patladı. 26'da Emre, Alanya'yı şık bir vuruşla öne geçirdi. 33'te yine Emre, mutlak gol pozisyonunda Lis'e takıldı. Siyah-beyazlı taraftarların "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla geçen ilk yarı 1-0 tamamlandı.



24 EYLÜL'DEN BERİ

İkinci yarıda Borja'nın ters vuruşu ağlara gitse de Bamba'nın ofsayt olduğu gerekçesi ile gol sayılmadı. 81'de 21 yaşındaki genç futbolcu Oğuz, şık bir vuruşla maçın sonucunu ilan etti: 0-2. Altay, en son 24 Eylül'de 7. haftada Beşiktaş'ı İzmir'de 2-1 yendikten sonra bir daha kazanamadı. Alanya ise üst üste 2 beraberliğin ardından Farioli'yle ilk kez kazandı.



NOBRE: TOPARLANACAĞIZ

Altay 'ın başında ilk maçına çıkan Nobre, umut dağıttı. Brezilyalı hoca, "Bambaşka bir sistem istiyorum. Bu takımı tanıyorum, daha iyi olabilir. Herkes yüzde yüz değildi, en kısa sürede toparlanacağız" dedi.



İLK YARIM SAAT MÜTHİŞTİK

Alanyaspor teknik Sorumlusu Sanchez, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Sanchez, "Henüz çok yeniyiz, bu 2. maçımız. İlk 30 dakikada oynadığımız futbolu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız" diye konuştu.