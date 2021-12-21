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Altay-Trabzonspor maçı sonrası Mustafa Denizli: Futbolda bunlar her zaman yaşanmıyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. İzmir ekibinin teknik direktörü Mustafa Denizli, oynanan oyundan memnun olduğunu belirterek, “Bu maç berabere bitse üzülürüm diye düşündüğüm anda maçı kaybettik” dedi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 01:13
Altay-Trabzonspor maçı sonrası Mustafa Denizli: Futbolda bunlar her zaman yaşanmıyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay, konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, açıklamalarda bulundu.

Mustafa Denizli, "Ligin uzak ara lideri olan takımla oynadığınız maçın 90 dakikası futbol adına ve bizim adımıza düşündüğümüz gibi geçti. Temposu çok yüksek, pozisyonları değerlendiremediğimiz bir doksan dakika oldu. Her şeye rağmen takımımı ve destek veren taraftarımızı kutluyorum. Futbolda bunlar her zaman yaşanmıyor. Bu maç berabere bitse üzülürüm diye düşündüğüm anda maçı kaybettik. Söylenecek fazla bir şey yok. Takımım böyle oynadığı müddetçe bu ligin en flaş ekiplerinden biri olmaya devam edecek. Skor ne olursa olsun bu takımla gelecek adına hiçbir endişem yok. Devre arasında sıkıntı çektiğimiz 1 veya 2 bölgeye transfer yaparsak problemlerimizi büyük ölçüde hallederiz. Yapamazsak da hallederiz. Çünkü bu takım neler yapabileceğini oynadığı futbolla gösteriyor" dedi.

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