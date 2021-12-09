BaşkanRecep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günkü Altay-Hatayspor müsabakasıyla kapılarını futbolseverlere tekrar açacak. İzmir Spor Güvenlik Kurulu, 2014-2015 sezonu başında, uzmanların can güvenliği tehdidi ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı yönündeki raporu üzerine yıkılan ve tekrar yapılan Alsancak Stadı, 26 Kasım Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. TFF tarafından yapılan kontrollerin ardından bu haftaki Hatayspor maçının statta oynanması kararlaştırıldı. Siyah- beyazlılar da bu müjdeli haberi sosyal medya hesabından, "Evimize dönüyoruz" paylaşımıyla duyurdu.