Altay tarih yazdı!

Süper Lig'de tam anlamıyla Altay fırtınası esiyor… Liderliği ele geçiren İzmir ekibi, istatistikleri de alt üst ediyor. Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Altay, bu kulvardaki 42. sezonunda en iyi ikinci başlangıcını yaptı. Bu sezon Göztepe maçında olduğu gibi 1-0 geriye düştüğü müsabakada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay, üst üste 3. galibiyetini alıp, puanını 15'e çıkardı. 18 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de 42. sezonunu geçiren Altay, 7. haftalar itibarıyla en iyi ikinci başlangıcını gerçekleştirdi.



MUSTAFA DENİZLİ ETKİSİ

Bu sezon 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi, 14 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, 7. maçlar itibarıyla 1961-1962 sezonundaki performansına yaklaştı. Maçların düzenli oynanmadığı o sezon Altay, ilk 7 müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. 1981-1982 sezonundaki gibi ilk 7 müsabakada 14 gole ulaşan Altay, 7. maçlar itibarıyla bu yıl da aynı skor sayısını yakaladı. Usta hoca Mustafa Denizli ve talebeleri, 'Büyük Altay'ın beklediği tarihi başarılara bu sezon çok yakın.



KARTAL İLK YENİLGİYİ İZMİR'DE YAŞADI

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, kurduğu güçlü kadroyla yeni sezona yeniden favori olarak başladı. Siyah-beyazlılar, sezona Ç. Rize galibiyetiyle başlayıp Gaziantep deplasmanında 0-0'la ilk puan kaybını yaşamıştı. Ardından Karagümrük ve Y. Malatya'yı deviren Kara Kartal, Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmayı başarmıştı. 3 gün sonra ise evinde Adana Demir'e karşı 3 farklı üstünlüğe geçmesine rağmen 90+7'de yediği golle 1 puanla ayrılan Beşiktaş, İzmir'de ilk yenilgisini tattı.