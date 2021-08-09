Son dakika transfer haberleri | Marko Marin Altay'a geliyor!

Süper Lig'de sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Altay, aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde transfer çalışmalarına ağırlık veren siyah-beyazlı yönetim, hücum gücünü artırmak için Marko Marin'e kancayı taktı.

Son olarak geçen Al-Raed ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Al Ahli ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 32 yaşındaki yıldız futbolcuya yönetim teklifini götürdü. Sırp asıllı Alman futbolcuyla menajeri kanalıyla temasa geçen İzmir ekibi, transferi en kısa sürede noktalayıp sezona eksiksiz girmek istiyor.

EN AZ İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Yeni Asır'ın haberine göre teknik patron Denizli'nin de transferine onay verdiği Marin ile anlaşılması halinde yönetim, bonservis bedeli ödemeyecek. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan tecrübeli orta saha oyuncusuyla yıllık ücreti konusunda yönetim pazarlıklarını sürdürüyor. Futbolcuya teklif edilen iki yıllık sözleşmede anlaşma sağlandığı, ücret konusunda ise pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı iddia edildi. 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Marin'in de yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

KARİYERİ PARLAK

Marko Marin kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Sırp asıllı Alman futbolcu, Frankfurt, M'Gladbach ve W.Bremen, Chelsea, Sevilla, Fiorentina, Anderlecht, Olympiakos, Kızılyıldız ve Al- Read ekiplerinin formasını terletti.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

Kariyerinde 6 kupa kazanan Marko Marin, iki kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu Sevilla ve Chelsea ile birer kez Avrupa Ligi kupasını kaldırırken M'Gladbach, Olympiakos'ta birer, Kızılyıldız ile de iki kez lig şampiyonluğu sevinci tattı. Marin, orta sahanın yanı sıra sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.