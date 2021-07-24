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Son dakika transfer haberleri | Altay'dan Runar Alex Runarsson hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Altay, transferde atağa kalktı. Alanyaspor'dan ön libero Ceyhun Gülselam ve İsveçli stoper Eric Björkander'le el sıkışan Altay kaleci için de Arsenal'den Runar Alex Runarsson ile anlaşmaya vardı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:46
Son dakika transfer haberleri | Altay'dan Runar Alex Runarsson hamlesi!

Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Altay, bombaları patlatmaya başladı. Alanyaspor'dan ön libero Ceyhun Gülselam ve İsveçli stoper Eric Björkander'le el sıkışan Altay, dün akşam saatlerinde iki oyuncuyla da resmi sözleşmeyi imzaladı. Siyah-beyazlılar, iki yıldızın imzasından sonra bir bomba daha patlattı. Brezilya'da Gremio'da forma giyen Thaciano da Silva'da 1 yıllığına kiralanırken oyuncu resmi imzayı attı. 10 numara ve merkez orta pozisyonlarında görev yapan futbolcu kariyerinde 155 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırdı, 10 golün de pasını verdi.

İKİSİNİ DE İSTEDİ

Altay'ın İngiliz ekibi Arsenal'dan kiralamak üzere anlaşmaya vardığı İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson'un da önümüzdeki günlerde İzmir'e gelip takıma katılacak. Yeni Asır'ın haberine göre Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin ısrarla alınmasını istediği Runarsson, görev yaptığı 122 maçın 22'sinde kalesini gole kapattı. Şilili kanat oyuncusu Martin Rodrigues'in de transferinde sona yaklaşıldığı açıklandı. Altay, 26 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

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