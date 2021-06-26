Haberler Altay Son dakika transfer haberi: Altay Başakşehir'in eski oyuncusu Bolingoli Mbombo ile ilgileniyor!

Son dakika transfer haberi: Altay Başakşehir'in eski oyuncusu Bolingoli Mbombo ile ilgileniyor!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in yeni takımlarından Altay transferde atağa geçti. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Belçikalı sol bek Boli Bolingoli Mbombo'yu istiyor.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:50
Son dakika transfer haberi: Altay Başakşehir'in eski oyuncusu Bolingoli Mbombo ile ilgileniyor!

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'da yönetim gelecek sezonun kadrosuna kurmak için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde, bonservisi Celtic'te olan ve geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki sol bek Boli Bolingoli Mbombo'nun olduğu öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Zaire asıllı Belçikalı futbolcuyu, İskoçya temsilcisinin gelecek sezon da kadroda düşünmediği ve kiralık vermeye sıcak baktığı ifade edildi. Boli Bolingoli Mbombo'nun da kariyerine Türkiye'de sürdürmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.

PAZARLIKLAR YAPILACAK

Altaylı kurmayların, önümüzdeki günlerde Celtic ile temasa geçip, deneyimli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için temasta bulunması bekleniyor. Boli Bolingoli, geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 12 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki sol bek Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta sahaya çıktı ve 1 gol atma başarısını gösterdi.

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