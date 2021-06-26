Son dakika transfer haberi: Altay Başakşehir'in eski oyuncusu Bolingoli Mbombo ile ilgileniyor!

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'da yönetim gelecek sezonun kadrosuna kurmak için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde, bonservisi Celtic'te olan ve geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki sol bek Boli Bolingoli Mbombo'nun olduğu öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Zaire asıllı Belçikalı futbolcuyu, İskoçya temsilcisinin gelecek sezon da kadroda düşünmediği ve kiralık vermeye sıcak baktığı ifade edildi. Boli Bolingoli Mbombo'nun da kariyerine Türkiye'de sürdürmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.

PAZARLIKLAR YAPILACAK

Altaylı kurmayların, önümüzdeki günlerde Celtic ile temasa geçip, deneyimli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için temasta bulunması bekleniyor. Boli Bolingoli, geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 12 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki sol bek Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta sahaya çıktı ve 1 gol atma başarısını gösterdi.