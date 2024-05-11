Köln - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Union Berlin maçı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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