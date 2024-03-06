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Sacha Boey takımla çalışmalara başladı

Son dakika spor haberleri... Alman temsilcisi Bayern Münih, Fransız sağ bek oyuncu Sacha Boey'un sakatlığını atlattığını ve takımla antrenmanlara başladığını açıkladı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 15:06
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Sacha Boey takımla çalışmalara başladı

Alman ekibi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlığını atlattığını ve takımla antrenmanlara başladığını açıkladı.

Bayern Münih'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fransız sağ bek Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve bireysel antrenmanlarının ardından bu sabah takımla çalışmalara başladığını duyurdu. Boey'un 16 Şubat'ta antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlandığı ifade edilmişti.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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