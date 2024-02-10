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Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:00
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Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - RB Leipzig maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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