Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga Play Out

Werder Bremen - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga liginin ilk haftasıyla heyecan başladı. Werder Bremen ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Bayern Münih maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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WERDER BREMEN - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen

Pavlenka; Veljkovic, Stark, Friedl; Weiser, Bittencourt, Sahne, Jung; Kownacki, Ducksch; Tamkrug

Bayern Münih

Ulreich; Pavard, Kim, De Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Sane, Musiala, Gnabry; Kane