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Hamburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga Play Out

Almanya'da ligin sona ermesinin ardından heyecan devam ediyor. Play Out kapsamında Hamburg sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Hamburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 11:51 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:00
Hamburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga Play Out

Hamburg - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'ya yükselecek takımı seçmek için oynanan Play Out'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hamburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hamburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HAMBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hamburg - Stuttgart maçı 5 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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HAMBURG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hamburg
Fernandes; Heyer, David, Schonlau, Muheim; Kittel, Meffert, Reis; Konigsdorffer, Glatzel, Dompe

Stuttgart
Muller; Mavropanos, Anton, Ito, Sosa; Vagnoman, Karazor, Endo, Fuhrich; Millot, Guirassy

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