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Sebastien Haller Borussia Dortmund performansıyla parlıyor!

Kanser hastalığını atlatan Sebastien Haller, son haftalarında gösterdiği performansla Borussia Dortmund'u şampiyonluk yarışında avantajlı duruma getiren isimlerin başında yer aldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:17
Sebastien Haller Borussia Dortmund performansıyla parlıyor!
Borussia Dortmund'da sezon başında kanser teşhisi koyulan ve FIFA Dünya Kupası sonrası hastalığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Sebastien Haller, son haftalarında gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında takımına en çok katkı sağlayan futbolcuların arasında yer aldı.

Fildişi Sahilli futbolcu Sebastien Haller, sezon başında Ajax'tan, Borussia Dortmund'a transfer olmuş ve Erling Haaland sonrasında gol yükünü çekmesi için beklentilerin hedefinde yer almıştı. Takıma katılmasıyla birlikte golcü futbolcuya yapılan kontrol sonrasında kanser teşhisi konulmuş ve tedavisine başlanmıştı. Yakalandığı hastalığı hızlı bir şekilde atlatan Haller, FIFA Dünya Kupası sonrası sahalara döndü.

Haller, ligin son haftalarında gösterdiği performansla tekrardan adından söz ettirmeyi başardı ve sarı-siyahlılar ile ligde oynadığı son 3 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcu, ligde son hafta oynayacakları maçtan galip ayrılmaları durumunda takımıyla ilk şampiyonluğunu kazanacak.
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