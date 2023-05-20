Werder Bremen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Köln maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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WERDER BREMEN - KOLN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen

Pavlenka; Veljkovic, Stark, Friedl; Gruev; Weiser, Jung, Stage, Bittencourt; Schmid, Ducksch

Köln

Schwabe; Schindler, Hubers, Chabot, Hector; Skhiri, Martel; Ljubicic, Kainz, Maina; Selke